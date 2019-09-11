В Перми осудили бывшего директора управляющей компании за хищение почти миллиона рублей

В Перми осудили бывшего гендиректора управляющей компании "Профи-Дом" за хищение более 975 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

Его признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного имущества, совершенная использованием служебного положения, в крупном размере).

Суд установил, что деньги виновный со счетов возглавляемой организации похитил с октября 2014 г. по август 2015 г. Он подыскал две коммерческие организации, которые не занимались хозяйственной деятельностью. А после подготовил через неустановленных лиц финансовые документы на оказание консультационных услуг с подписью и печатью, дал указание подчиненным оплатить их. Однако на самом деле деньги были перечислены на подконтрольные счета и позднее обналичены.

Кроме того, директор управляющей компании был привлечен к административной ответственности. И оплатил штраф с расчетного счета управляющей компании.

Суд назначил виновному наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься лицензируемой деятельностью по управлению многоквартирными домами сроком на два года.

Приговор в законную силу не вступил.