В Пуровском районе мужчину судят за изнасилование малолетней девочки

Жителя Пуровского района судят за изнасилование малолетней девочки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, преступление было совершено днем 29 июля. 45-летний обвиняемый, находясь в одном из поселков Пуровского района, увидел играющих во дворе детей, завлек малолетнюю девочку в укромное место и изнасиловал ее.

Во время предварительного следствия свою вину мужчина признал в полном объеме. Суд отправил обвиняемого под стражу. Потерпевшей оказывается психологическая помощь.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.