04 Октября 2020
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заседание в Госдуме (2018) | Фото: duma.gov.ru

Медведев предложил упростить получение гражданства для выпускников российских вузов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы "Диалог с премьер-министром" на телеканале "Россия 24" сообщил о подготовке закона, цель которого ускорить получение гражданства и вида на жительство для иностранцев выпускников-ведущих вузов.

"Я думаю, что это в государственных интересах", - заявил премьер.

По его словам, страна заинтересована в том, чтобы иностранные выпускники максимально быстро проходили путь к получению гражданства и вида на жительства в стране.

Медведев также добавил, что определенные шаги в этом направлении со стороны государства уже сделаны. Он заявил, что власть будет избавляться от бюрократизма в механизмах поддержки выпускников вузов.

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Медведев предложил упростить получение гражданства для выпускников российских вузов

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Теги: Дмитрий Медведев, упрощение гражданства, выпускники российских вузов



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