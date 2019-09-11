Медведев предложил упростить получение гражданства для выпускников российских вузов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы "Диалог с премьер-министром" на телеканале "Россия 24" сообщил о подготовке закона, цель которого ускорить получение гражданства и вида на жительство для иностранцев выпускников-ведущих вузов.

"Я думаю, что это в государственных интересах", - заявил премьер.

По его словам, страна заинтересована в том, чтобы иностранные выпускники максимально быстро проходили путь к получению гражданства и вида на жительства в стране.

Медведев также добавил, что определенные шаги в этом направлении со стороны государства уже сделаны. Он заявил, что власть будет избавляться от бюрократизма в механизмах поддержки выпускников вузов.