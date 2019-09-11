В Екатеринбурге месяц не будут ходить трамваи и троллейбусы от Пединститута до остановок "Эльмаш" и "Фрезеровщиков"

В Екатеринбурге с 16 сентября по 15 октября будет закрыто троллейбусное и трамвайное движение на участке от Пединститута до остановок "Эльмаш" и "Фрезеровщиков". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко, передает корреспондент Накануне.RU.

Вместо троллейбусного маршрута №16 появится автобус №16. Он будет курсировать по той же линии.

Кроме того, изменятся маршруты пяти трамваев. Трамвай №2 будет идти через остановки Станция ВИЗ — Татищева — проспект Ленина — Луначарского — Северное депо; трамвай №7 будет следовать по маршруту Станция семь ключей — Техническая — Победы — проспект Космонавтов — Северное депо; трамваи № 14 и № 25: Станция Керамическая — 8 Марта — Куйбышева — Луначарского — проспект Космонавтов — Машиностроителей — станция Площадь Первой Пятилетки. Трамвай № 16 будет ходить через остановки: Станция Шарташ — Блюхера — Уральская — Северное депо.

Полностью отменят трамвай №17.

"Все неудобства связаны с демонтажем подземного перехода на Старых большевиков – Фронтовых бригад. Наберемся терпения и просто переживем этот период", - заявил Кравченко.