03 Октября 2020
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коллаж, толпа, народ, Украина, украинцы, демография, вымирание (2017) | Фото: Накануне.RU

Эстония может отменить безвиз для украинцев - они "хомо советикусы"

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме решил выяснить, есть ли возможность отменить безвизовый режим для украинцев, сообщает ERR.
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Он заявил, что в Эстонию приезжают "не столько украинцы, сколько русские с востока Украины, обрусевшие украинцы или просто хомо советикусы".

Ранее министр финансов Эстонии и сын главы МВД Мартин Хельме также высказывался против украинских мигрантов. Он заявил, что из-за них эстонцы могут стать меньшинством в Эстонии.

Недавно Март Хельме обвинил украинских мигрантов в том, что они отбирают работу у эстонцев, так как согласны работать за меньшие деньги и таким образом "создают давление на местные заработки в целом".

При этом на прошлой неделе глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу сказал своему украинскому коллеге Вадиму Пристайко, что одним из приоритетов Эстонии является поддержка Украины. Видимо, украинцы под этим не подразумеваются.

Согласно недавнему прогнозу консалтинговой компании PwC, в 2019 году Украина станет мировым лидером по оттоку трудоспособного населения. По данным сайта ukrainianpeopleleaks.com, с 20 марта 2018 года с Украины выехали 1,4 млн трудовых мигрантов, т.е. в среднем каждую минуту из страны уезжают два человека.

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Эстония может отменить безвиз для украинцев - они "хомо советикусы"

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Теги: Украина, миграция, Эстония



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