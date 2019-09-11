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модульный комплекс по заготовке оленины (2019) | Фото: yanao.ru

В Тазовском приступили к сборке модульного комплекса по переработке оленины

В райцентр Тазовский доставлены комплектующие для модульного убойного комплекса по заготовке мяса оленей, производительностью до 100 голов северного оленя в смену, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
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В ближайшее время специалисты приступят к сборке объекта, который будет объединять несколько модулей – цех убоя, административно-бытовой модуль с зоной ветеринарного контроля, камеры охлаждения продукции, цех обвалки полуфабрикатов, крематор и дизель-генераторную установку. Комплекс будет оснащен необходимым технологическим оборудованием, комнатами для персонала.

Эксплуатацией объекта займется сельскохозяйственный производственный кооператив "Тазовский". По словам директора предприятия Алексея Рожкова, комплекс должен включиться в работу в предстоящую убойную кампанию. Все пуско-наладочные работы будут завершены в течение месяца. Традиционно убой предприятие начинает в середине ноября.

"В октябре на просчет будем направлять бригады зоотехников, будем формировать убойные стада и перегонять в поселок на убой. В этом году в наших планах заготовить 75 тонн мяса оленя", - заявил руководитель предприятия.

модульный комплекс по заготовке оленины(2019)|Фото: yanao.ru

Напомним, аналогичный убойный комплекс также был доставлен в поселок Мужи. Но из-за особенностей грунта его доставку к месту эксплуатации и монтаж осуществят в ноябре – когда установятся низкие температуры, оптимальные для проезда транспортировочной техники.

В прошлом году такие же объекты были установлены в селах Белоярск и Питляр, в 2017 году – в городе Тарко-Сале. Приобретение комплексов стало возможным благодаря средствам программы "Сотрудничество". Убойные пункты округа приводятся в соответствие ветеринарно-санитарным нормам и требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции". Эта работа направлена на обеспечение безопасности и повышение качества продукции оленеводства, производимой в регионе.

Отметим, убойная кампания-2019 на этой неделе стартовала на мясоперерабатывающем комплексе "Паюта" в Приуральском районе. Стада на убой подгоняют общины и оленеводы-частники. На сегодня заготовлено около 18 тонн оленины, или 400 голов оленей. Средний убойный вес одного животного – 44 кг.

На сегодняшний день оленеводство - это уже не просто традиционный промысел, а огромная отрасль агропромышленного комплекса Ямала и важная сфера в развитии Арктической зоны страны. Мясо и шкуры северного оленя идут на экспорт, а поголовье оленей исчисляется тысячами.

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В Тазовском приступили к сборке модульного комплекса по переработке оленины

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Теги: олени, оленеводство, заготовка оленины, модульный комплекс



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