В Челябинске госпитализировали водителя маршрутки, въехавшего в бетонное ограждение

В Челябинске пассажирам маршрутки, пострадавшим в ДТП, не потребовалась госпитализация. Из медицинских учреждений они отпущены домой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

При этом медицинская помощь потребовалась водителю маршрутки. Он госпитализирован со сломанными пальцами.

Напомним, сегодня днем напротив дома 22 по проспекту Ленина столкнулись Фольксваген Тоуран и маршрутка №78. После удара маршрутное такси въехало в бетонное ограждение. В результате ДТП пострадали 13 человек.