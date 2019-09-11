"Транснефть – Сибирь" завершила подготовку объектов к осенне-зимнему периоду

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    panama jack женские ботинки вот

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Подготовка к зиме котельная Транснефть-Сибирь (2019) | Фото: Транснефть-Сибирь

"Транснефть – Сибирь" завершила подготовку объектов к осенне-зимнему периоду

"Транснефть – Сибирь" завершило комплекс мероприятий по подготовке производственных объектов к осенне-зимнему периоду. Соответствующие работы выполнены на объектах линейной части магистральных нефтепроводов и нефтеперекачивающих станций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
Читайте также:

Специалисты подразделений провели сезонное обслуживание 2333 ед. запорной арматуры на линейной части магистральных нефтепроводов с проверкой на полное открытие и закрытие, проверку 489 систем телемеханики линейной части, осмотр и техническое обслуживание 5770,6 км высоковольтной линии электропередачи ВЛ-6/10кВ. На площадочных объектах подготовлены к работе в осенне-зимний период 151 резервуар для хранения нефти, проверено 107 вертикальных подпорных агрегатов, выполнена ревизия 222 фильтров-грязеуловителей с промывкой нефтью дренажных линий.

Особое внимание уделено подготовке производственных объектов к отопительному сезону 2019-2020 годов. В том числе отремонтировано около 13 км тепловых сетей с применением пенополиуритановой изоляции, позволяющей сократить до минимума тепловые потери. С целью повышения энергоэффективности котельных в Урайском и Тюменском управлении магистральных нефтепроводов (УМН) проведен капитальный ремонт 6 котлов КВ-ГМ-2,0-95 мощностью 2 МВт с заменой дымогарных и жаровых труб.

На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Муген" Тобольского УМН осуществлена замена двух котлов теплопроизводительностью 2 МВт (КПД 80 %) на жаротрубный котел мощностью 3,15 МВт (КПД 92,5%). Преимуществами жаротрубных котлов являются низкая теплонапряженность топки водогрейного котла, небольшое гидравлическое сопротивление котла и высокий КПД, что гарантирует высокую эксплуатационную эффективность котлов и экономичность ввиду низкого расхода топлива.

Подготовка к зиме котельная Транснефть-Сибирь(2019)|Фото: Транснефть-Сибирь

Построены и введены в эксплуатацию блочно-модульные котельные на производственных площадках ЛПДС "Сетово" мощностью 5 МВт российского производства с двумя жаротрубным котлами ТТ-100 (КПД 94,8%) и ЛПДС "Конда" производства "Транснефтьмаш" установленной мощностью 8 МВт с водогрейными котлами КВ-ГМ-2,0-95 (КПД 94,2%).

Также на объектах Тобольского и Нефтеюганского УМН внедрено 16 автоматизированных тепловых пунктов, позволяющих удаленно контролировать и регулировать параметры теплоносителя, соблюдать температурный режим в помещениях зданий и сооружений, не допускать утечки теплоносителя.

Реализация мероприятий в области эноргосбережения, а также применение эффективных методов управления энергозатратами позволяет АО "Транснефть – Сибирь" добиться существенной экономии потребляемых энергетических ресурсов. По результатам комплекса мероприятий АО "Транснефть – Сибирь" получен паспорт готовности к осенне-зимнему периоду всех производственных подразделений акционерного общества.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Транснефть – Сибирь" завершила подготовку объектов к осенне-зимнему периоду

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Транснефть-Сибирь, подготовка к зиме



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети