Госдума в первом чтении приняла поправки, разрешающие силовым службам сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство, регулирующее использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Законопроект предлагает наделить ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию правом "подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами", а также повреждения или уничтожения таких судов.

По словам автора поправок - председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, после окончательного принятия законопроекта силовики смогут "определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения". В крайнем случае, если беспилотник создает угрозу для жизни и здоровья граждан или безопасности стратегических или важных объектов инфраструктуры, его полет может быть сотрудниками правоохранительных органов "принудительно пресечен", уточнил председатель комитета.

В свою очередь заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что, по статистике, угроза применения беспилотников для совершения каких-либо противоправных действий возрастает. Только в прошлом году, по официальным данным, над важными государственными объектами, находящимися под охраной войск Национальной гвардии, было совершенно 16 пролетов беспилотников. Важные государственные объекты – это объекты ядерной энергетики, атомные комплексы, закрытые города.

При этом в прошлом году, по официальным данным, в России было приобретено 160 тыс. беспилотников, и число их практически удвоилось по сравнению с предыдущим периодом.