03 Октября 2020
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Общество В России Москва
беспилотник, вертолет (2014) | Фото: myslo.ru

Госдума в первом чтении приняла поправки, разрешающие силовым службам сбивать дроны-нарушители

Госдума приняла в первом чтении поправки в законодательство, регулирующее использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Законопроект предлагает наделить ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию правом "подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами", а также повреждения или уничтожения таких судов.

По словам автора поправок - председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, после окончательного принятия законопроекта силовики смогут "определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения". В крайнем случае, если беспилотник создает угрозу для жизни и здоровья граждан или безопасности стратегических или важных объектов инфраструктуры, его полет может быть сотрудниками правоохранительных органов "принудительно пресечен", уточнил председатель комитета.

В свою очередь заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн отметил, что, по статистике, угроза применения беспилотников для совершения каких-либо противоправных действий возрастает. Только в прошлом году, по официальным данным, над важными государственными объектами, находящимися под охраной войск Национальной гвардии, было совершенно 16 пролетов беспилотников. Важные государственные объекты – это объекты ядерной энергетики, атомные комплексы, закрытые города.

При этом в прошлом году, по официальным данным, в России было приобретено 160 тыс. беспилотников, и число их практически удвоилось по сравнению с предыдущим периодом.

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Госдума в первом чтении приняла поправки, разрешающие силовым службам сбивать дроны-нарушители

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Теги: бпла, дрон, госдума, силовики



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Ранее 02.12.2019 20:44 Мск Путин разрешил силовикам сбивать дроны

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