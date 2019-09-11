Дорогу от Салехарда до аэропорта заасфальтируют до конца месяца

Асфальт на участке дороги Салехард - Аэропорт будет уложен до конца сентября. Об этом директору окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максиму Першикову доложили подрядчики во время выезда на объект, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Для устранения всех дефектов специалисты были вынуждены разобрать проблемную часть до основания.

По словам Максима Першикова, на одном километре расположено пять труб, из них после демонтажа осталось четыре.

"Дорожники укрепили торфом откосы, с солнечной стороны сделали песчаную берму, уложили толстый теплоизолирующий слой. Но самое основное на этом участке – это уложенный слой из щебеночно-песчаной смеси, который обеспечивает прерывание трещин и поможет уйти от просадок, которые на этом участке были", - сообщил он.

Сейчас завершаются работы по устройству теплоизоляционного слоя из торфа на откосах земполотна. Также рабочие завершают последние метры щебеночного основания и уже взялись за устройство нижнего слоя покрытия дорожной одежды. Для того, чтобы проложить щебеночное основание и нижний слой осталось 240 метров. После этого будет уложен еще один слой - 60 см. После этого дорожную одежду укроют щебеночно-мастичным асфальтобетоном толщиной пять сантиметров. Об этом сообщил замгендиректора компании "Партнер" Александр Хомутовский.

Завершающим этапом работ станет монтаж опор освещения и комплекса дорожного контроля. Также рабочим предстоит установить ограждения и знаки и нанести разметку.

Добавим, что капремонт трассы ведется с июля в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Качество работ на общественном контроле. По словам члена Общественной палаты ЯНАО Василия Рябикова, следить за дальнейшим гарантийным состоянием дорог необходимо.

"Важно, чтобы через год-два в рамках гарантийного срока эти отремонтированные дороги "не поплыли", не начали ломаться и трескаться", - заявил он.

Завершить работы по контракту дорожники обязаны до 31 октября.