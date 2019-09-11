03 Октября 2020
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Экономика В России
Максим Топилин (2018) | Фото: duma.gov.ru

Топилин заявил, что бедность в России нельзя "залить" деньгами

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал о способах победить бедность в России.

В программе "Диалог" на телеканале "Россия-24"он заявил, что не нужно "ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи".

"Ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат", - отметил министр. Именно такие меры должны внести самый существенный вклад в борьбу с бедностью, полагает он.

Топилин заметил, что жизненные ситуации у людей бывают разные, поэтому и помогать нужно адресно, чтобы граждане могли "выйти из бедности".

Ранее большой общественный резонанс вызвали новые инициативы чиновников на местах, которые предлагают пересчитать количество нуждающихся граждан по новым правилам, что, по задумке, приведет к сокращению получателей различного рода льгот и пособий. А уже это сокращение количества бедных якобы позволит увеличить выплаты "настоящим бедным", которые не имеют за душой ни большой квартиры, зачастую – даже огорода или приусадебного участка.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что уровень бедности в стране в 2018 г. показал снижение на 0,5%. В Минтруде оценили расходы на полное преодоление бедности в 800 млрд руб.

Президент России Владимир Путин в майском указе поставил задачу добиться двукратного снижения уровня бедности к 2024 г. Сегодня в России используется концепция абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с прожиточным минимумом.

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Топилин заявил, что бедность в России нельзя "залить" деньгами

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Теги: максим топилин, бедность



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