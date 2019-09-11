03 Октября 2020
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Экономика Пермский край
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье на переобучение сотрудников участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" потратят 112 миллионов

На заседании правительства Прикамья обсудили успешность работы по нацпректу "Производительность труда и поддержка занятости". В частности, речь зашла о том, что только в 2019 году в нем поучаствуют 69 предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Глава региона Максим Решетников напомнил, что цель проекта – повышение конкурентоспособности предприятий за счет внедрения в производство современных технологий и правильной организации труда. На его реализацию в текущем году дадут 240 млн руб., 235 из которых – из федеральной казны. Сегодня в нем участвуют 55 предприятий, еще 14 ожидают проведения аудита. По словам губернатора, важно, что к проекту присоединяются новые отрасли, в частности сельское хозяйство. Теперь проект реализуется на птицефабрике "Пермская".

К 2024 году повышать производительность труда будут уже на 141 предприятии. Министр промышленности, предпринимательства и торговли края Алексей Чибисов заявил, что каждое предприятие берет на себя обязательство достичь роста производительности труда в последующие три года на 10, 15 и 30% к базовым показателям соответственно.

Например, на предприятии "Уралбумага" по ходу реализации проекта выработка на одного сотрудника выросла на 9,5%, объемы незавершенного производства снизились на 62%, а средняя заработная плата выросла на 8%.

Еще один участник нацпроекта – Очерский машиностроительный завод – стал участником проекта в апреле. За это время на пилотном потоке по производству металлоконструкций незавершенное производство снизилось на 20%, производительность труда возросла на 30%, а время протекания процессов сократилось на 20%. В рамках субсидии обучено 7% сотрудников.

(2005)|Фото: Накануне.ru

В рамках национального проекта предприятия поддерживают тремя способами. Во-первых, речь идет о адресном выделении денег с акцентом на создание производственных потоков-образцов. Во-вторых, есть системные меры поддержки, включающие программы обучения управленческих кадров, инструменты развития экспортного потенциала и льготные займы Фонда развития промышленности. В-третьих, выделяют субсидии на повышение квалификации, обучение и переобучение персонала в целях обеспечения роста производительности труда.

В частности, на переобучение сотрудников компаний-участников нацпроекта в 2019 году заложено 111,6 млн рублей. Планируется обучить 6 тыс. человек по 32 специальностям. Более 2,5 тыс. специалистов уже прошли обучение, предприятиям субсидировано 44,2 млн руб.. По словам Чибисова, потребности предприятий в повышении квалификации, подготовке и переподготовке кадров в 2018–2019 годах на 95% обеспечены ресурсами пермских образовательных учреждений.

По словам ректора Пермского национального исследовательского политехнического университета Анатолия Ташкинова, на данный момент идет работа над созданием "фабрики процессов" по переобучению персонала. Она позволит имитировать реальные процессы и наглядно демонстрировать эффекты от внедрения инструментов и технологий бережливого производства.

"Разумеется, совместно с региональным центром компетенций мы будем обучать на "фабрике" не только специалистов, но и студентов", - сказал Ташкинов.

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В Прикамье на переобучение сотрудников участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" потратят 112 миллионов

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Теги: Производительность труда и поддержка занятости, нацпроект, переобучение, заралпта



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