Алексей Текслер назначил замминистра экономического развития Челябинской области
Глава Челябинской области Алексей Текслер назначил Дмитрия Глухарева заместителем министра экономического развития региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.
Ранее Глухарев занимал должность начальника управления внешнеэкономических связей.
Напомним, в июне Алексей Текслер назначил Ивана Куцевляка министром экономического развития региона. Сергей Смиольников, возглавлявший министерство, получил должность советником врио губернатора.