Наталья Поклонская запустит собственное шоу на YouTube

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддалась трендам и собирается завести собственное шоу на YouTube.

Сейчас у экс-прокурора Крыма есть аккаунт на видеохостинге, где публикуются ее выступления. Но Наталья собирается запустить полноценный канал с ежемесячным шоу. В программе будут обсуждаться вопросы политики и международных отношений.

"У меня много молодёжи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан", — сказала депутат Госдумы РИА Новости.