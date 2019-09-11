03 Октября 2020
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Наталья Поклонская (2019) | Фото:vk.com/poklonskaya_nv

Наталья Поклонская запустит собственное шоу на YouTube

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поддалась трендам и собирается завести собственное шоу на YouTube.

Сейчас у экс-прокурора Крыма есть аккаунт на видеохостинге, где публикуются ее выступления. Но Наталья собирается запустить полноценный канал с ежемесячным шоу. В программе будут обсуждаться вопросы политики и международных отношений.

"У меня много молодёжи такой очень инициативной, и много предлагают идей, поэтому, думаю, что в ближайшее время появится такой канал. Вот то, что актуально, то и будем обсуждать. Также будет подводиться некий результат работы с людьми, по обращениям граждан", — сказала депутат Госдумы РИА Новости.

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Наталья Поклонская запустит собственное шоу на YouTube

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Теги: наталья поклонская, youtube-шоу, youtube-канал



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Ранее 01.10.2019 09:16 Мск Наталья Поклонская рассказала, чем Путин отличается от российского императора

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