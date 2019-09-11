ЦСКА представил заявку на Лигу Европы этого сезона

Футбольный клуб ЦСКА отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) заявку для участия в Лиге Европы этого сезона.

Так, в основной список вошли 23 игрока, ещё пятеро - в список B (для молодёжи).

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердюр Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

Список Б: Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.

Напомним, что армейцы сыграют в группе H с болгарским "Лудогорецем", испанским "Эспаньолом" и венгерским "Ференцварошем". Матчи групповой стадии начнутся 19 сентября.

Добавим, что сегодня заявку на Лигу чемпионов опубликовал также московский "Локомотив".