Московский "Локомотив" огласил полную заявку на Лигу чемпионов

Московский "Локомотив" огласил полную заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в список А попали 22 футболиста, в список В - семь игроков.

Список А

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев и Антон Коченков; защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг и Соломон Кверквелия; полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук и Мацей Рыбусь; нападающие: Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Эдер и Лука Джорджевич.

Список В

Вратарь: Илья Сухорученко; защитник: Михаил Лысов; полузащитники: Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков и Роман Тугарев

Напомним, в Лиге чемпионов "Локомотив" сыграет в группе с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". Первый матч москвичи проведут 18 сентября в Германии.