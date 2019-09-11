Московский "Локомотив" огласил полную заявку на Лигу чемпионов

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
ФК Локомотив (2019) | Фото: Накануне.RU

Московский "Локомотив" огласил полную заявку на Лигу чемпионов

Московский "Локомотив" огласил полную заявку на групповой этап Лиги чемпионов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, в список А попали 22 футболиста, в список В - семь игроков.

Список А

Вратари: Маринато Гилерме, Никита Медведев и Антон Коченков; защитники: Дмитрий Живоглядов, Брайан Идову, Бенедикт Хеведес, Ведран Чорлука, Владислав Игнатьев, Мурило, Борис Ротенберг и Соломон Кверквелия; полузащитники: Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Антон Миранчук, Александр Коломейцев, Жоау Мариу, Алексей Миранчук и Мацей Рыбусь; нападающие: Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Эдер и Лука Джорджевич.

болельщики ФК Локомотив(2019)|Фото: Накануне.RU

Список В

Вратарь: Илья Сухорученко; защитник: Михаил Лысов; полузащитники: Никита Дорофеев, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Николай Титков и Роман Тугарев

Напомним, в Лиге чемпионов "Локомотив" сыграет в группе с итальянским "Ювентусом", испанским "Атлетико" и немецким "Байером". Первый матч москвичи проведут 18 сентября в Германии.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Московский "Локомотив" огласил полную заявку на Лигу чемпионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Локомотив, заявка, Лига чемпионов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети