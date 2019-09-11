03 Октября 2020
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Экономика Курганская область
мусор, Челябинск, контейнер, отходы (2018) | Фото:Накануне.RU

В Зауралье готовятся к утверждению тарифа на вывоз мусора

В Курганской области пока не разработали тариф на вывоз мусора, его утвердит департамент госрегулирования цен и тарифов региона после того, как компания "Чистый город" направит производственную программу, об этом заявил первый заместитель губернатора Зауралья Андрей Саносян.

Ранее сразу несколько источников называли примерный размер тарифа на вывоз мусора, который каждый месяц будут платить жители региона - это около 90 рублей за каждого члена семьи.

Саносян отметил, что нужно максимально комфортно и плавно перевести регион на новую схему обращения с ТКО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области, Саносян поручил главе департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Саркисову каждые две недели "мониторить" проблемные вопросы и обсуждать их с руководителями районов Зауралья.

Новый тариф для населения начнет действовать с 1 января 2020 года.

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В Зауралье готовятся к утверждению тарифа на вывоз мусора

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Теги: Андрей Саносян, Чистый город, тариф, мусор, оператор, Курган



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