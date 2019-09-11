03 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Пешеходный переход (2010) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске на нескольких оживленных магистралях появятся пешеходные переходы

В Нижневартовске в створе от дома №17 по улице Чапаева до дома № 31 по Дружбы народов появится пешеходная дорожка. Таков итог визита на место членов комитета по вопросам безопасности населения думы Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.
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С просьбой сделать такую дорогу к депутатам обратились местные жители. Председатель думского комитета по социальным вопросам Павел Лариков сообщил, что этот сквозной проезд очень востребован у вартовчан, потому что рядом находятся школа и детские сады.

"Сегодня на данном участке нет обустроенной пешеходной зоны, отсутствует ограждение. При этом здесь очень большой поток машин, поэтому ходить пешеходам небезопасно", - сказал Лариков.

Проезд находится на муниципальной земле. О возможных вариантах строительства тротуара специалисты администрации детально расскажут народным избранникам на заседании профильного комитета. А вот вопрос обеспечения безопасности участников дорожного движения на улице Омской в районе второго микрорайона скоро снимут с депутатского контроля: напротив дома №12 идёт обустройство нового регулируемого перехода.

Там появится светофор с вызывной пешеходной фазой, благоустроенные подходы и ограждение. Соседнюю "зебру", которая пока что действует в районе ШБК, скоро закрасят, знаки уберут. Просчитав все "за" и "против", специалисты подобрали наиболее оптимальное место для нового перехода. Пешеходам, в том числе и юным, придётся несколько перестроиться и скорректировать маршрут движения с учётом нововведения.

По такому же принципу предстоит действовать и участникам дорожного движения на улицы Ханты-Мансийской в районе ТЦ "Бумеранг". Там также обустраивают новый переход вблизи бывшего, расположенного в непосредственной близости к кольцу и не соответствовавшего требованиям безопасности.

Глава комитета думы по вопросам безопасности населения Сергей Жигалов отметил, что по поводу закрытия старого перехода летом было много разговоров и нареканий от вартовчан, так как маршрут у них очень популярен.

"Компромисс найден. Работы по обустройству перехода завершат до конца сентября", - сказал Жигалов.

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В Нижневартовске на нескольких оживленных магистралях появятся пешеходные переходы

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Теги: дума Нижневартовска, депутаты, пешеходный переход



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