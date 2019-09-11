03 Октября 2020
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Политика В России
Александр Беглов (2019) | Фото: kremlin.ru

Победу Беглова утвердил избирком

Победу Александра Беглова в первом туре утвердил избирком Санкт-Петербурга. Как сообщает "Политэксперт", глава горизбиркома Владимир Миненко назвал губернаторские выборы состоявшимися и действительными.

Врио губернатора выдвигался как самовыдвиженец. Голосование было организовано не только в Санкт-Петербурге, но ещё и по месту нахождения в Ленинградской и Псковской областях, а также в Москве. Открытие избирательных участков вне города вызвало недовольство главного конкурента Беглова – режиссёра Владимира Бортко, выдвигавшегося от КПРФ.

В знак протеста Бортко снялся с выборов. В итоге, согласно официальным данным, Александр Беглов набрал 64,43% голосов.

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Победу Беглова утвердил избирком

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Ранее 14.09.2019 20:06 Мск Беглов выдвинет сенатором от правительства Санкт-Петербурга Матвиенко

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