Победу Беглова утвердил избирком

Победу Александра Беглова в первом туре утвердил избирком Санкт-Петербурга. Как сообщает "Политэксперт", глава горизбиркома Владимир Миненко назвал губернаторские выборы состоявшимися и действительными.

Врио губернатора выдвигался как самовыдвиженец. Голосование было организовано не только в Санкт-Петербурге, но ещё и по месту нахождения в Ленинградской и Псковской областях, а также в Москве. Открытие избирательных участков вне города вызвало недовольство главного конкурента Беглова – режиссёра Владимира Бортко, выдвигавшегося от КПРФ.

В знак протеста Бортко снялся с выборов. В итоге, согласно официальным данным, Александр Беглов набрал 64,43% голосов.