03 Октября 2020
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Политика В России
Госдума (2018) | Фото: RT

Медведев выступил за введение более гибких форм рабочего времени

Дистанционная занятость в РФ нуждается в регулировании трудовым законодательством, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".

По его словам, трудовое законодательство должно стать более гибким.

"Можно так построить рабочий график, что человек будет занят, например, четыре дня в неделю или, наоборот, меньшее количество часов каждый день работать", - пояснил премьер.

Медведев полагает, что человек должен сам планировать свое время "с учетом развития технологий".

Напомним, в июне глава правительства впервые заговорил о возможности введения в России четырехдневной рабочей недели. Минтруд до 30 сентября должен представить в правительство свою позицию о перспективах нововведения.

В кабмине отмечают, что переход возможен в долгосрочной перспективе, эту идею "нужно всесторонне обсудить".

Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что это станет возможно при росте доходов населения и достижении высокого уровня производительности труда.

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Медведев выступил за введение более гибких форм рабочего времени

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Теги: дмитрий медведев, рабочее время, гибкий график



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