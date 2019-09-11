03 Октября 2020
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Мюнхенская конференция по безопасности, Франк-Вальтер Штайнмайер, Джон Керри (2015) | Фото: securityconference.de

СМИ: "отказ" Киева от НАТО призван отвлечь Москву от "формулы Штайнмайера" по Донбассу

Заявления из Киева, что Украина не будет просителем у дверей НАТО, на самом деле призваны отвлечь внимание Москвы от "формулы Штайнмайера" по Донбассу и согласиться смягчить позицию. Об этом пишет издание "Страна".
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Как сообщало Накануне.RU, вчера вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что страна, хотя и стремится в НАТО и ЕС, не должна стоять под их дверью и умолять принять к себе. За что подвергся критике. Аналогичное заявление сделал глава комитета Рады по внешней политике Богдан Яременко. По его словам, дальше углублять сотрудничество с НАТО уже не имеет смысла, так как теперь слово только за альянсом, который должен сам предоставить Украине план действий по предоставлению членства, а пока она сама переходит на стандарты НАТО. Однако посыл и здесь тот же самый - Украина не будет умолять принять к себе.

Издание пишет, что эти два заявления не могут быть совпадением и являются частью политической игры. Дело в том, что для новой встречи в "Нормандском формате", которой активно добивается украинский президент Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин будто бы поставил условие - Киев должен подписать "формулу Штайнмайера" по предоставлению Донбассу особого статуса.

Напомним, она была согласована главами стран "Нормандского формата" в Париже 2 октября 2015 г. и подтверждена на аналогичной встрече в Берлине 19 октября 2016 г. и определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР: на временной основе - в день местных выборов, и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах голосования. "Формула Штайнмайера" была достигнута за две недели до намечавшихся в 2015 г. местных выборов в ДНР и ЛНР, благодаря которой они и были отложены.

Для Украины особый статус Донбасса неприемлем, поэтому заявления по НАТО призваны создать иллюзию того, что Киев уже не так враждебен к России и внешнеполитически более нейтрален, и согласиться смягчить позицию по Донбассу или хотя бы провести встречу в "Нормандском формате" без подписания "формулы Штайнмайера", полагает "Страна". Зеленскому очень нужна эта встреча, и ради нее и был напущен туман по перспективам Украины относительно НАТО. Убедит ли это Москву, покажут ближайшие события.

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СМИ: "отказ" Киева от НАТО призван отвлечь Москву от "формулы Штайнмайера" по Донбассу

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Теги: Украина, НАТО, Донбасс, особый статус



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