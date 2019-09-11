03 Октября 2020
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Дима Билан (2016) | Фото:instagram.com/bilanofficial

Самара готова выслушать Диму Билана в Международный женский день

Концерт, который Дима Билан обещал самарцам в качестве реабилитации за пьяное выступление в День города, может состояться 8 марта. Эту дату артисту предложили власти города, передает "Подъем".
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Сам он готов был выступить 28 сентября, но оказалось, что в этот день в Самаре будет другой концерт.

Напомним, скандал разразился в минувшие выходные. Зрители, пришедшие в День города на концерт, были возмущены: Билан забывал слова, вел себя на сцене неадекватно, совершал странные движения тазом. В сети даже создали петицию с требованием к певцу извиниться. Спустя какое-то время Дима извинился, признав, что перед выступлением выпил коньяк. Правда, некоторые пользователи считают, что "допинг" был другого рода, и опьянение было не алкогольным. Билан обещал выступить с хорошим звуком и адекватным поведением в качестве извинения перед горожанами.

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Самара готова выслушать Диму Билана в Международный женский день

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Теги: дмиа билан, самара, концерт, алкоголь



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Ранее 10.09.2019 02:13 Мск Билан извинился за пьяное выступление в Самаре
Ранее 09.09.2019 16:04 Мск "Издавал странные звуки": в сети появилась петиция возмущенных концертом Билана в Самаре

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