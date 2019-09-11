СКР возбудил дело по статье "доведение до самоубийства" из-за самосожжения мужчины в Удмуртии

СКР возбудил уголовное дело после того, как скончался поджегший себя ижевский ученый-социолог Альберт Разин. Статья, по которой возбудили дело – 110 УК РФ – доведение до самоубийства.

"По данным следствия, 10 сентября 2019 года около 9 часов 40 минут на площади имени 50-летия Октября города Ижевска мужчина самостоятельно причинил себе ожоги. В критическом состоянии он был доставлен в больницу, где, несмотря на оказываемую ему медицинскую помощь, скончался. На место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления. В рамках расследования уголовного дела выясняются мотивы действий пострадавшего, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз", - говорится в сообщении республиканского управления СКР.

После госпитализации врачи диагностировали у Разина ожоги 100% тела.

По некоторым данным, прежде чем облиться бензином и поджечь себя, Разин проводил одиночный пикет у здания Госсовета республики. Ранее он неоднократно выступал за сохранение преподавания и изучения удмуртского языка.

Удмуртский язык относится к финно-угорской группе, находится под угрозой исчезновения. Сегодня на нем разговаривают более 300 тыс. человек, ареал распространение – Удмуртия, Башкортостан, Татарстан, Марий Эл, Пермский край, Кировская и Свердловская области.