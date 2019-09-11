Сетевики призывают пермские УК и ТСЖ поторопиться с заявками на запуск отопления

Пермь полностью готова к подаче тепла. Как сообщили Накануне.RU в департаменте ЖКХ администрации Перми, на сегодняшний день тепло появилось в 826 жилых домах. Кроме того, к теплоносителю подключена большая часть объектов социальной сферы – 74 детских сада и 95 школ.

Однако запуск отопления зависит не только от готовности сетевых компаний. В первую очередь активность в этом вопросе должны проявить управляющие компании и ТСЖ, именно им необходимо оперативно подавать заявки на подачу теплоносителя.

По словам технического директора - главного инженера теплоснабжающего предприятия "Пермская сетевая компания" Максима Рябенко, для подачи теплоносителя в квартиры необходимо подтверждение технической готовности теплоэнергоустановок зданий и отсутствие задолженности за теплоресурсы.

"Важная роль в этом процессе отводится обслуживающим организациям – УК и ТСЖ – которые должны оперативно проводить мероприятия по подключению на жилом фонде, со своей стороны мы обеспечили полное заполнение систем на подходе к домам", - заявил он.

По словам замглавы администрации города Игоря Субботина, уже на следующей неделе в Перми ожидается заметное похолодание, поэтому необходимо, чтобы процесс подачи отопления был запущен заранее.

"Регулировка системы отопления требует времени, это не одномоментный процесс. Ход подключения зависит от ряда факторов, даже от неоднородного рельефа города: городские улицы "спускаются" к Каме, и для создания гидравлических и тепловых режимов для зданий в нижней части Перми потребуется больше времени", - отметил он.

Тепло в город приходит постепенно, по мере перевода насосных станций и тепломагистралей на зимний режим работы. В среднем заполнение систем отопления потребует двух-трех недель, за это время батареи приходят в нормативное состояние и начинают греть в полную силу. Потому необходимо преждевременно подготовиться к холодам.

Пермякам по вопросам подачи тепла следует в первую очередь следует обращаться в свои управляющие организации. Если ответ о сроках подачи тепла компании дать не могут - горожане могут позвонить по "горячей линии", которая работает в каждом районе города и департаменте ЖКХ.

Отметим, что основная ответственность за своевременный пуск тепла в дома лежит на обслуживающих организациях. Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил главам районных администраций предоставлять ежедневный отчет о ходе подачи отопления в соцсферу и жилой фонд, а недобросовестные управляющие организации привлекать к административной ответственности. Кроме того, все случаи отказа подавать тепло, затягивания этого процесса станут предметом разбирательств со стороны городской прокуратуры