03 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле санкции США против следователей из Сургута назвали недопустимыми

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о введении США санкций против двух следователей из Сугргута. Он полагает, что "введение санкций против силовиков недопустимо", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, ранее представители американского Госдепартамента сообщили, что сотрудники СКР в Сургуте Владимир Ермолаев и Степан Ткач оказались под санкциями. Поводом стало дело запрещенных в России "Свидетелей Иеговы", по которому те жаловались на якобы примененные к ним пытки. Следователям и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США. В ответ на это замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "Россия соответствующим образом расширит наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам".

"Это продолжение вот этой вот деструктивной линии в двусторонних отношениях, и вы знаете, что уже были сделаны заявления, что последует адекватная реакция на подобные решения", - цитирует Пескова РИА Новости.

Отметим, эксперты в разговоре с Накануне.RU отметили, что подобный шаг Америки никак не повлияет на жизнь и работу следователей, а при нынешней позиции США "можно вводить санкции хоть против Луны".

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В Кремле санкции США против следователей из Сургута назвали недопустимыми

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Теги: Владимир Ермолаев, Степан Ткач, санкции США, запрет въезда



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