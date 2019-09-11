03 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
полиция, полицейский, ДПС (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге со стрельбой задержали пьяного гонщика на "Матизе"

В Екатеринбурге госавтоинспекторы применили табельное оружие при задержании водителя. Он был пьян.
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Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, инцидент произошел сегодня утром на 12 км Московского тракта: патрульные при несении службы попытались остановить Daewoo Matiz, но водитель проигнорировал требование экипажа и поехал в сторону Первоуральска. Сотрудники полиции приняли решение преследовать автомобиль и неоднократно требовали от водителя остановиться, однако тот создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Проезжая Новомосковский тракт, инспекторы в соответствии с законом "О полиции" применили табельное оружие. После нескольких выстрелов иномарка была остановлена, а водитель задержан для разбирательств: им оказался 35-летний мужчина с признаками опьянения.

Как уточнили в ГИБДД, в результате стрельбы "Матиз" получил механические повреждения. Никто из людей не пострадал. Против задержанного возбуждены административные производства.

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В Екатеринбурге со стрельбой задержали пьяного гонщика на "Матизе"

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Теги: водитель, задержание, полиция, Екатеринбург



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