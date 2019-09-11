Песков: у Смоленкова не было доступа к данным спецслужб

У предполагаемого агента ЦРУ Олега Смоленкова не было доступа к данным спецслужб, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что Смоленков действительно несколько лет работал в администрации президента. А был ли он шпионом - это вопрос к специальным службам, добавил представитель Кремля.

Ранее "Ведомости" писали, что предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет и занимал должности советников и помощников. Издание выяснило, что "агент ЦРУ" имел доступ к информации российских спецслужб и вполне мог нанести заметный ущерб безопасности страны.

В частности, он работал в посольстве РФ в США при Юрии Ушакове и аппарате Правительства. А последним местом деятельности Смоленкова, по данным газеты, стала администрация президента, где он был главным советником по внешней политике в аппарате Ушакова, и ему была доступна "весьма чувствительная информация".