03 Октября 2020
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Экономика В России
Владивосток аэропорт (2019) | Фото:vvo.aero

За восемь месяцев 2019 года российские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 11%

В августе 2019 года российские авиакомпании сохранили рост объемов пассажирских перевозок. Так, по данным Росавиации, в этом месяце перевозчики обслужили 14,36 млн пассажиров (+10,4% к аналогичному показателю прошлого года).

"Пассажирооборот достиг отметки в 35,44 млрд пассажирокилометров, что на 12 % больше показателя августа прошлого года", - говорится в отчете Росавиации.

Наибольший рост показала "Победа", перевезя более миллиона пассажиров (+51,4%), также выросли S7 с 1,5 млн пассажиров (+16,3%), "Уральские авиалинии" перевезли 1,1 млн (+2%), "Россия" – 1,5 млн (+1%), "Аэрофлот" – более 3,7 млн (+1,7%).

С начала года авиакомпании перевезли 86,26 млн пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил +11,6 %. Пассажирооборот увеличился до 216 млрд пассажирокилометров (+13,5 %).

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За восемь месяцев 2019 года российские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 11%

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Теги: рост перевозок, пассажиропоток, аэрофлот



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