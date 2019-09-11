"Утечка мозгов", траты на иностранные журналы, огромные зарплаты ректоров. Котюков выступил с докладом в Госдуме

В Госдуме с отчетом о ходе реализации национального проекта "Наука" выступил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Министр рассказал, за счет чего работа исследователей в России станет комфортнее и привлекательнее. В России откроются НОЦы, центры компетенций национальной технологической инициативы для развития сквозных технологий, науку ждет модернизация инфраструктуры: от закупки нового оборудования, до развития собственного научного приборостроения. Все это к 2024 г. поможет России к 2024 г. войти в пятерку наиболее развитых стран мира по развитию науки, сказал министр. Депутаты задали вопросы о проблемах, которые мешают попасть в это светлое будущее: "утечка мозгов", низкие зарплаты и бюрократизация науки, передает корреспондент Накануне.RU.

Бюджет нацпроекта "Наука" - 635 млрд руб. до 2024 г., из которых 404 млрд руб. – средства федерального бюджета. В 2019 г. будет израсходовано 37 млрд руб., 52% уже доведены до учреждений.

Нацпроектом предусмотрены системные меры и значительные ресурсы для развития приборной базы ведущих научных институтов – 87 млрд до 2024 г.",– сказал Михаил Котюков. 111 ведущих научных институтов уже получили 4,4 млрд руб. уже в этом году и приступили к обновлению научного оборудования.

По словам министра, необходимо развивать отечественное научное приборостроение. И первые наработки в этом направлении уже есть: в стране создается прототип квантового компьютера, специальные носители для цифровой памяти, процессоры для развития технологий искусственного интеллекта.

Котюков напомнил, что подготовлен законопроект, целью которого является повышение научной составляющей подготовки аспирантов. "Повышаются и требования по подготовке и представлению к защите кандидатских диссертаций", – сообщил министр. Также запущена грантовая поддержка молодых исследователей. Ключевая задача в части кадров – в ближайшие годы привлечь в науку дополнительно 35 тысяч человек. При этом, по словам Катюкова, процесс оптимизации численности научных сотрудников закончен.

Аудитор Счетной платы Михаил Мень обратил внимание на недостаток стимулов для привлечения молодых специалистов. "Не предусмотрены мероприятия по развитию жилищной инфраструктуры, что крайне важно. До сих пор пока не утверждена программа по строительству жилищной и социальной инфраструктуры, что предусмотрено стратегией научно-технического развития на 2017–2019 гг.", - сказал он. По словам Меня, недостаточно внимания уделено повышению престижа профессии ученого.

Говоря о кадровой проблеме, депутаты Госдумы напомнили об "утечке мозгов" - талантливые ученые уезжают за рубеж, где созданы более благоприятные условия. Котюков заявил, что ситуация меняется: количество ученых, которые приехали работать в Россию превышает количество тех кто уехал.

Ряд целевых показателей нацпроекта не отражает качественных изменений состояния российской науки, отметил Мень. В частности, речь идет о количестве публикаций российских ученых в зарубежных журналах. Так, перед руководителями вузов поставлена задача на 30% повысить цитируемость в журналах Web of Science. Такую систему оценки депутаты назвали тратой бюджетных денег, своеобразный KPI к тому же способствует созданию коррупционных схем. Расходы науки на статьи в журналах оценены в 80 млрд руб.

"Мы говорим не только об иностранных журналах, а обо всех изданиях, которые имеют репутацию в научном мире. У нас есть примерно 250 журналов Web of Science. Нацпроект ставит задачу увеличить количество российских изданий в этой базе", - пояснил Котюков.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание министра на разницу в зарплатах рядовых сотрудников вузов и научных работников и руководителей. По мнению спикера, считать среднюю зарплату в науке необходимо без учета заработка высших лиц.

"се обсуждают заработные платы министров, депутатов, а у наших коллег из высшей школы она в десятки раз выше.Можно ли, чтобы вы проанализировали ситуацию в высшей школе, где заработная плата, в соответствии с поручением президента должна быть не ниже двукратной по региону. Проанализировать, какая зарплата преподавателей без учета заработной платы ректоров вузов, проректоров, деканов факультетов и заведующих кафедрой", - сказал Володин.

Котюков пообещал предоставить цифры, но отметил, что сегодня уже существует ограничение: зарплаты руководителей не должны превышать заработные платы коллектива более, чем в восемь раз.

"Отрываться от коллектива нельзя, когда доцент получает менее 20 тыс. руб. – такие примеры есть, - а ректор получает миллионы, а есть проректоры, которые получают больше, чем ректор", - сказал Володин.

Его в своем выступлении поддержал депутат Олег Смолин. Он отметил, что сегодня средняя зарплата научных сотрудников составляет более 94 тыс. руб., преподавателей вузов - 84 тыс. руб. и по отчетам она превысила плановые показатели. На деле найти научного сотрудника, который имел бы такой заработок, невозможно.

Среди претензий депутатов - продолжающаяся реорганизация высшего образования: частные вузы закрывают, а государственные укрупняют. Задача: сократить количество вузов на 40%, а филиалов - на 80%, такая же тенденция наблюдается в научных организациях. Министр ответил, что процесс позволяет повысить качество образования и при необходимости будет продолжен.