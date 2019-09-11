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Общество Челябинская область
съезд &quot;ЕР&quot;, Сергей Неверов (2016) | Фото: nakanune.ru

Сергей Неверов помогал виновнику ДТП с автомобилем Аристова до совершеннолетия его дочери

Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов перестал оказывать материальную помощь виновнику ДТП с автомобилем бизнесмена Александра Аристова Владиславу Кантемирову.

"Сергей Неверов взял обязательство оказывать Кантемирову материальную помощь, поскольку на тот момент виновник аварии также имел обязательства по выплате алиментов несовершеннолетней дочери. Уже после ДТП с Rolls-Royce Phantom было установлено, что Владислав Кантемиров снова совершил правонарушение (управление автомобилем в нетрезвом виде). Однако, несмотря на это, со стороны юристов регионального отделения партии "Единая Россия" Кантемирову была оказана помощь, а Сергей Неверов перечислял ежемесячно Кантемирову лично материальную помощь до достижения дочерью Кантемирова совершеннолетия", - говорится в официальном заявление пресс-службы Сергея Неверова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Арбитражный суд Челябинской области назначил на 19 сентября рассмотрение заявления Владислава Кантемирова, который просит признать его банкротом. Сумма исковых требований – 2,7 млн рублей.

Напомним, авария произошла в феврале 2016 года. Водитель отечественной легковушки проехал на красный свет и столкнулся с иномаркой за 20 млн рублей. Бизнесмен Александр Аристов в момент аварии находился в машине, он не пострадал. Водителя-нарушителя госпитализировали с сотрясением мозга и переломом бедер.

Заявление в суд о возмещении ущерба было подано юридической службы ОАО "ЧЭМК", на балансе которого находится автомобиль. В суде интересы Кантемирова защищали юристы "Единой России", поскольку именно секретарь генсовета партии Сергей Неверов осудил в социальных сетях бизнесмена за предъявленный иск к рабочему, отметив, что для Аристова "дверь на железяку с мотором - семечки, а для человека - это жизнь".

В декабре 2016 года Челябинский областной суд обязал Кантемирова возместить ущерб ЧЭМК в размере 3 млн 22 тыс. руб.

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Сергей Неверов помогал виновнику ДТП с автомобилем Аристова до совершеннолетия его дочери

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Теги: александр аристов, дтп, суд, Владислав Кантемиров, банкротство, Сергей Неверов,



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