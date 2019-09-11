В партии Порошенко обвинили украинскую власть в отказе от НАТО и ЕС

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде считает, что новая власть в Киеве намерена свернуть с курса на НАТО и ЕС. Об это сказала член фракции Виктория Сюмар.

Поводом для обвинений послужило вчерашнее заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, что страна должна иметь прагматичные отношения с ЕС и НАТО. Он сказал, что Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять: "Возьмите нас". По его мнению, Европа сама должна понять, что ей надо быть с Украиной.

Однако эти слова возмутили Сюмар.

"Эти заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на членстве в НАТО, означают фактически сворачивание евроатлантической интеграции Украины", - заявила Сюмар в Раде.

В свою очередь, Кулеба отметил, что курс Украины на НАТО остается прежним, и посетовал, что его слова исказили.

"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной рады меня раскритиковали", - написал он в Facebook.

Напомним, в начале года Рада изменила конституцию Украины, в которой записала, что целью страны является вступление в НАТО и ЕС. Президент Владимир Зеленский тоже заявляет о НАТО и ЕС, но не так педалирует эту тему, как Петр Порошенко. Несмотря на пятилетнюю пропаганду, вступления в НАТО хотят около 40% украинцев.