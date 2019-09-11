В партии Порошенко обвинили украинскую власть в отказе от НАТО и ЕС

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Украина НАТО (2012) | Фото: gdb.rferl.org

В партии Порошенко обвинили украинскую власть в отказе от НАТО и ЕС

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной раде считает, что новая власть в Киеве намерена свернуть с курса на НАТО и ЕС. Об это сказала член фракции Виктория Сюмар.
Читайте также:

Поводом для обвинений послужило вчерашнее заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, что страна должна иметь прагматичные отношения с ЕС и НАТО. Он сказал, что Украина "не должна стоять под дверью и стучать в закрытые двери и умолять: "Возьмите нас". По его мнению, Европа сама должна понять, что ей надо быть с Украиной.

Однако эти слова возмутили Сюмар.

"Эти заявления, которые мы услышали вчера от вице-премьера по вопросам европейской интеграции о том, что Украина не будет настаивать на членстве в НАТО, означают фактически сворачивание евроатлантической интеграции Украины", - заявила Сюмар в Раде.

В свою очередь, Кулеба отметил, что курс Украины на НАТО остается прежним, и посетовал, что его слова исказили.

"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной рады меня раскритиковали", - написал он в Facebook.

Напомним, в начале года Рада изменила конституцию Украины, в которой записала, что целью страны является вступление в НАТО и ЕС. Президент Владимир Зеленский тоже заявляет о НАТО и ЕС, но не так педалирует эту тему, как Петр Порошенко. Несмотря на пятилетнюю пропаганду, вступления в НАТО хотят около 40% украинцев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В партии Порошенко обвинили украинскую власть в отказе от НАТО и ЕС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, НАТО, ЕС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети