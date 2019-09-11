Бывший вице-мэр Первоуральска, осужденный за вымогательство, задержан в Краснодарском крае

Задержан бывший заместитель мэра Первоуральска, осужденный за вымогательство. Его нашли в Краснодарском крае.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, в 2018 году данный гражданин был приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как установил суд, в составе преступной группы он совершил вымогательство на сумму более 22 миллионов рублей под угрозой применения насилия. Во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде, но на оглашение приговора не явился и был объявлен в федеральный розыск.

В дальнейшем было установлено, что уралец скрывается на территории Краснодарского края. Информация об этом была передана местным полицейским.

Сегодня рано утром соседи пожаловались в полицию на громкую музыку из одного из домов. Меломаном оказался разыскиваемый: когда к нему пришли, он представился своим настоящим именем, но предъявил документы на другое. В результате мужчина был задержан.

Сейчас он помещен в изолятор временного содержания с последующим этапированием в Свердловскую область. Срок наказания будет исчисляться с момента его заключения под стражу.

Как уточнили в ГУФСИН, в 2008 году, когда фигурант занимал должность заместителя мэра Первоуральска, на своем внедорожнике он пытался протаранить машину, в которой находилась его подруга.