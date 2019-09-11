03 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
инквизиция пытки пытка (2008) | Фото: www.turoboz.ru

"Пусть вводят санкции хоть против Луны". В Югре отреагировали на запрет двум следователям приезжать в США

Эксперты полагают, что введение Соединенными штатами санкций против двух сотрудников СК из Сургута ничего не изменит в их работе, а действия Госдепа, который "хаотично может ввести санкции против кого угодно", "не поддаются логическому объяснению", передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, ранее представители американского Госдепартамента сообщили, что сотрудники СКР в Сургуте Владимир Ермолаев и Степан Ткач оказались под санкциями. Поводом стало дело запрещенных в России "Свидетелей Иеговы", по которому те жаловались на якобы примененные к ним пытки. Следователям и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США. В ответ на это замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что "Россия соответствующим образом расширит наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам".

"Открыто говорим об этом. Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", - сказал Рябков.

Политолог Анатолий Гагарин полагает, что такое решение Госдепа не важно для сургутских следователей.

"Как они не ездили туда, так и не будут ездить. Это ритуальный жест США, чтобы проявить свое отношение. Все, кто связан с теми или иными организациями, которые зарегистрированы, существуют на территории Америки или, как кажется, угрожают ее интересам – это может быть большой список – могут попасть под санкции", - сказал в беседе с Накануне.RU Гагарин.

С ним согласен депутат думы ХМАО Александр Новьюхов. Он полагает, что если сотрудники сургутского отдела СК попали в санкционные списки, значит, все они делали правильно, а введение таких санкций никак по ним не ударит.

"Так можно дойти до того, что санкции надо вводить против Луны", - сообщил Накануне.RU политик.

Его коллега по парламенту Виктор Сысун также уверен, что запрет въезда в США не спутает следователям карты.

"Сильно сомневаюсь, что эти два сотрудника собирались провести отпуск в Нью-Йорке или Чикаго. Была внутренняя проверка, которая опровергла показания тех, кто жаловался на пытки. Вообще, это должно быть предметом внутреннего расследования: факт имел место быть – надо наказать. А то, что американцы вводят санкции на основании слухов, для них стало нормой. Не думаю, что окружные власти должны как-то отвечать, а со стороны России ответ должен быть симметричным. Логике действия США не поддаются, дальше они могут ввести любые другие санкции", - отметил в разговоре с Накануне.RU политик.

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"Пусть вводят санкции хоть против Луны". В Югре отреагировали на запрет двум следователям приезжать в США

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Теги: Владимир Ермолаев, Степан Ткач, санкции США, запрет въезда



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Ранее 11.09.2019 14:35 Мск В Кремле санкции США против следователей из Сургута назвали недопустимыми

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