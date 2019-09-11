В Канаде Boeing вернулся в аэропорт вылета с неисправным двигателем после столкновения со стаей гусей

Самолет Boeing 737 канадской авиакомпании Swoop Airlines минувшим утром после взлета вернулся в аэропорт города Абботсфорд (Британская Колумбия). Причиной стала поломка правого двигателя после попадания в него стаи гусей.

По свидетельствам очевидцев, сначала раздался громкий "стук", затем двигатель начал "искрить", а в салоне появился дым, запахло горелым. Экипаж тут же по громкой связи призвал пассажиров не бояться и объявил о возвращении в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 15 августа на поле в Подмосковье аварийно сел с неработающими двигателями Airbus A321 "Уральских авиалиний". На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Самолет садился с выключенными двигателями и без шасси. В силовые установки попали чайки при взлете.