03 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
Swoop Boeing 737 (2019) | Фото:Wikimedia Commons

В Канаде Boeing вернулся в аэропорт вылета с неисправным двигателем после столкновения со стаей гусей

Самолет Boeing 737 канадской авиакомпании Swoop Airlines минувшим утром после взлета вернулся в аэропорт города Абботсфорд (Британская Колумбия). Причиной стала поломка правого двигателя после попадания в него стаи гусей.
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По свидетельствам очевидцев, сначала раздался громкий "стук", затем двигатель начал "искрить", а в салоне появился дым, запахло горелым. Экипаж тут же по громкой связи призвал пассажиров не бояться и объявил о возвращении в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, 15 августа на поле в Подмосковье аварийно сел с неработающими двигателями Airbus A321 "Уральских авиалиний". На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Самолет садился с выключенными двигателями и без шасси. В силовые установки попали чайки при взлете.

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В Канаде Boeing вернулся в аэропорт вылета с неисправным двигателем после столкновения со стаей гусей

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Теги: swoop, boeing 737, столкновение с птицей, гуси, канада



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