03 Октября 2020
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Политика В России
(2018) | Фото: ТАСС

Медведев дал поручение прекратить действие советских нормативов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.

Мера должна быть реализовать до конца года, сообщил он в эфире телеканала "Россия 24".

В мае правительство представило проект контрольно-надзорного кодекса. Механизм "регуляторной гильотины" предусматривает масштабный анализ и пересмотр действующих нормативно-правовых актов, пишет РБК.

Как отмечал Медведев, в России действует более 9 тыс. нормативных актов, которые устанавливают обязательные требования к бизнесу при проверках, многие из этих правил действуют со времен СССР.

В апреле Медведев во время отчета в Госдуме заявлял, что Правительство РФ ставит задачу войти в первую 20-ку рейтинга Doing Business и для этого планирует сделать условия для ведения бизнеса в России более комфортными.

"Нужно избавить бизнес от избыточных и бессмысленных требований. Поэтому нами предложена регуляторная гильотина, она направлена на отмену всех ранее принятых обязательных требований", - сказал Медведев.

Премьер добавил, что по его поручению будет разработана концепция нового Кодекса об административных нарушениях.

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Медведев дал поручение прекратить действие советских нормативов

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Теги: дмитрий медведев, нормативные акты ссср



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