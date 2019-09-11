03 Октября 2020
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Общество Челябинская область
большегруз, автомобиль, фура, &quot;Платон&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске запретят движение большегрузов в дневное время

В Челябинске могут запретить движение большегрузов в дневное время. Соответствующее предложение прозвучало на совещании по вопросу передвижения большегрузного транспорта, которое провел глава региона Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора, открывая совещание Алексей Текслер, что для решения проблемы нужны системные меры.

Почти на каждой встрече главы региона с жителями городов и районов звучат жалобы на большегрузы, которые разбивают дороги населенных пунктов. Поэтому необходимо решить вопрос по транзитному транспорту.

"Недопустимо, чтобы он передвигался через город (и я имею в виду не только Челябинск), если есть объездная дорога. У нас много промышленных предприятий. Для большегрузов, обслуживающих их, необходимо ввести ограничения по времени нахождения на улицах городов – опыт других мегаполисов есть, надо его применять. Стоит четко регламентировать, когда можно ездить такому транспорту по городу, а когда нельзя", - отметил он.

Кроме того, необходимо, чтобы транспорт находился в исправном техническом состоянии.

В настоящий момент в Челябинске днем наблюдается большое число большегрузов. Это снижает пропускную способность дорог, способствует заторам, создает помехи для городского и пассажирского транспорта.

Для решения проблемы необходимо принять постановление администрации Челябинска о запрете движения большегрузов в дневное время.

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В Челябинске запретят движение большегрузов в дневное время

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Теги: большегруз, Алексей Текслер,



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