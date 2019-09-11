Экс-владельцу Антипинского НПЗ продлили арест

Тверской суд Москвы продлил арест владельца группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова до 12 декабря. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве и крупной растрате.

Уголовное дело, по которому бывший совладелец Антипинского НПЗ проходит подозреваемым, возбуждено по заявлению главы Сбербанка Германа Грефа. Речь идет о хищении 1,8 млрд руб. у кредитной организации. В сентябре ему предъявили второе обвинение - в растрате 473 млн руб. и $29 млн.

Следователи разыскивают бывшего генерального директора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, который тоже является фигурантом уголовного дела.

Как сообщало Накануне.RU, летом у завода сменился собственник: от группы "Новый поток" контроль перешел к СП азербайджанской SOCAR и Сбербанка. Еще 20% принадлежит однокурснику президента Владимира Путина Николаю Егорову.