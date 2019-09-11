03 Октября 2020
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Политика В России
инспектор ДПС (2012) | Фото:

В правительстве предложили строже наказывать за нарушения ПДД, если в авто есть дети

Правительство РФ поручило Минюсту и МВД проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение ПДД, если в автомобиле находятся дети.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Срок исполнения – 31 марта 2020 года.

Напомним ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости.

По его словам, необходимо законодательно снизить порог максимальной скорости для водителей, которые перевозят детей. Черников отметил, что большинство дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков совершаются из-за нарушений водителями правил дорожного движения.

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В правительстве предложили строже наказывать за нарушения ПДД, если в авто есть дети

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Теги: нарушение пдд, дети, автомобиль



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