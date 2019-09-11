03 Октября 2020
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Экономика Свердловская область В бывшем СССР
Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым (2019) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев: товарооборот Свердловской области и Азербайджана в этом году превысит 100 миллионов долларов

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня, 11 сентября, провели рабочую встречу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества и поиск новых направлений для установления взаимовыгодного партнерства.

"Рад снова вас видеть после относительно недолгого перерыва: я посмотрел бумаги, вы нас посещали пять лет назад. Время идет, и многое еще предстоит сделать. Я очень рад, что связи укрепляются, расширяются, товарооборот растет. Думаю, что это даст новый импульс развитию торгово-экономических отношений. Потенциал очень большой, связи крепнут", - заявил Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев, Евгений Куйвашев(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Он отметил, что Азербайджан широко представлен на Среднем Урале и выразил уверенность в том, что сторонам удастся найти новые сферы для сотрудничества. В первую очередь, речь идет об увеличении товарооборота, кроме того, одна из перспективных сфер - туризм, поскольку в целом количество туристов из России в Азербайджан год от года растет.

Ильхам Алиев(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

"Азербайджан действительно очень хорошо представлен в Свердловской области, хочу поблагодарить за работу и посольство, и консульство. По итогам прошлого года наш товарооборот увеличился до 95 миллионов долларов, и это не предел. У меня есть четкое понимание, что в этом году мы превысим показатель в сотню миллионов долларов", - уверен Евгений Куйвашев.

В качестве примера он привел работу азербайджанского винного дома, открытого в Екатеринбурге в рамках выставки "Иннопром-2019" в июле этого года. Также губернатор отметил, что идет работа по воплощению в жизнь тех договоренностей, которые достигли Азербайджан и Средний Урал по созданию крупного логистического центра.

Евгений Куйвашев на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым(2019)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, в эти дни Евгений Куйвашев во главе делегации региона находится с рабочим визитом в Баку. В программе поездки - участие в ряде встреч и переговоров с официальными лицами и деловым кругами Азербайджанской республики.

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Куйвашев: товарооборот Свердловской области и Азербайджана в этом году превысит 100 миллионов долларов

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Теги: Куйвашев, Алиев, Азербайджан, Средний Урал



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