В Севастополе "Единая Россия" не простила сенатору "измену Родине"?

СМИ называют имена четырех сенаторов, которые отправятся в верхнюю палату российского парламента по итогам единого дня голосования. Самый неожиданный вариант – замена севастопольского сенатора Ольги Тимофеевой (на фото) на экс-спикера местного Законодательного собрания Екатерину Алтабаеву, передает корреспондент Накануне.RU.

Как утверждает РБК, в Совет Федерации от Татарстана может быть отправлен нынешний мэр Елабуги Геннадий Емельянов. Скорее всего, поменяется один из сенаторов от республики Тыва, сейчас место в СФ РФ прочат депутату хурала Кызыла Дине Оюн. Замена возможна в Брянской области – на смену Екатерине Лаховой придет директор департамента строительства администрации Галина Солодун.

По некоторым данным, от Севастополя законодательную ветвь власти будет представлять Екатерина Алтабаева, до 8 сентября работавшая спикером севастопольского парламента и шедшая на выборах депутатов по списку "Единой России" под номером 2.

Алтабаева считается близким соратником "народного мэра" Алексея Чалого. Летом, напомним, работавшая от Севастополя сенатором с 2014 года Ольга Тимофеева, неожиданно заявила о выходе из рядов "ЕР" и переходе в севастопольскую "Родину". Однако севастопольский избирком вообще не стал регистрировать на выборах списки "Родины", а также еще четырех непарламентских партий, в результате Тимофеева так и не смогла принять участие в выборах даже в Законодательное собрание города-героя.

В Челябинской области на пост сенатора рассматривается кандидатура спикера Законодательного собрания Владимира Мякуша, который одновременно возглавляет региональное отделение "Единой России". Место освободилось после приглашения работать заместителем губернатора экс-сенатора Ирины Гехт, последняя приняла предложение тогда еще врио губернатора Алексея Текслера и работает в должности "социального вице-губернатора".