03 Октября 2020
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Общество За рубежом
Михаэль Шумахер (2009) | Фото:vk1no.ru

Михаэль Шумахер пришел в сознание во время терапии с использованием стволовых клеток

50-летний экс-гонщик "Формулы 1" Михаэль Шумахер пришел в сознание. Это произошло в Париже – в больнице Жоржа Помпиду, где спортсмен, по слухам, будет проходить терапию с использованием стволовых клеток. Также сообщается, что Шумахера в больнице навестил Жан Тодт, бывший босс команды Ferrari, за которую выступал Михаэль. The Sun утверждает, что Тодт пробыл у Шумахера около 45 минут. Не сообщается, общались ли старые друзья или Жан только повидал Михаэля.
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Французское издание Le Parisien сообщает, что больница после прибытия Шумахера превратилась в настоящий бункер, гонщика лечат в условиях повышенной секретности.

Семикратный чемпион "Формулы 1" получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французских Альпах в конце декабря 2013 года. Шумахер ударился головой о камень. Нейрохирурги старались удалить сгустки крови из мозга спортсмена, но некоторые извлечь не представлялось возможным. В результате наступил паралич, Михаэль потерял возможность говорить. Три месяца он находился в медикаментозной коме, потом проходил множество реабилитационных процедур по всему миру, но особых успехов добиться не удалось.

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Михаэль Шумахер пришел в сознание во время терапии с использованием стволовых клеток

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Теги: михаэль шумахер, сознание, стволовые клетки, паралич



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