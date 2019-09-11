Президент Чехии принял русинов, требующих автономии на Украине

Президент Чехии Милош Земан встретился с делегацией закарпатских русинов, требующих автономии в составе Украины. Об этом сообщают украинские СМИ. Встреча была приурочена к 100-летней годовщине присоединения Подкарпатской Руси к Чехословакии.

Замглавы Всемирного совета подкарпатских русинов Михаил Тяско сказал Земану, что Украина не уважает и не признает культуру русинов.

"Наши проблемы решат только Минские договоренности, а децентрализация позволит признать русинов Закарпатья как народ, признать наш язык в качестве регионального", - подчеркнул Тяско.

"Все, чего я хочу, - это прекращения этноцида в отношении русинов", - заявила руководитель Координационного центра русинских организаций Татьяна Поп.

В свою очередь, Земан пообещал поговорить об этом с украинским президентом Владимиром Зеленским.

В Киеве русинов считают "агентами Кремля". В частности, об этом прямо написал посол Украины в Чехии Евгений Перебейнос.

Отметим, что русины - это фактически русские, сохранившиеся в Закарпатье благодаря тому, что оно не входило в состав Речи Посполитой.