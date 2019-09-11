СМИ об "агенте ЦРУ" в Кремле: ему была доступна "весьма чувствительная информация"

СМИ сообщили новые подробности об Олеге Смоленкове, который якобы шпионил в Кремле в пользу США.

Как утверждают источники "Ведомостей", предполагаемый американский шпион проработал в Кремле не менее пяти лет и занимал должности советников и помощников. Издание выяснило, что "агент ЦРУ" имел доступ к информации российских спецслужб и вполне мог нанести заметный ущерб безопасности страны.

В частности, он работал в посольстве РФ в США при Юрии Ушакове и аппарате Правительства. А последним местом деятельности Смоленкова, по данным газеты, стала администрация президента, где он был главным советником по внешней политике в аппарате Ушакова и ему была доступна "весьма чувствительная информация".

Как пишет Infox.ru, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков действительно работал в Кремле, но его уволили несколько лет назад.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео назвал недостоверными сообщения о вывозе информатора ЦРУ из России.