Военные опровергли информацию об экстренной посадке на аэродроме Перми загоревшегося МиГ-31

Военные Центрального военного округа прокомментировали информацию об экстренной посадке на пермском аэродроме самолета МиГ-31.

В пресс-службе ЦВО Накануне.RU сообщили, что посадка прошла штатно после выполнения задания. После нее самолет осмотрели и нашли неисправность. Сейчас она устранена, борт и экипаж готов продолжить участие в учениях, которые идут в округе.

Напомним, ранее стало известно, что военный борт экстренно приземлился на аэродроме Большое Савино из-за возгорания.