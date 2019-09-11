В Якутии вынесли приговор фигурантам громкого уголовного дела об изнасиловании

В Якутии суд вынес приговор фигурантам громкого уголовного дела об изнасиловании.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике, гражданин Киргизии, который являлся основным обвиняемым, осужден на 14 лет колонии строгого режима.

Два других фигуранта получили четыре года и шесть лет колонии общего режима.

В зависимости от роли каждого, трое фигурантов признаны виновными в похищении человека с применением насилия из корыстных побуждений, изнасиловании под угрозой убийства, торговле людьми с применением насилия, а также в разбое.

Кроме того, двое признаны виновными в незаконном лишении свободы с применением насилия.

Напомним, в марте ситуация в Якутске накалилась после того, как приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

Вечером 17 марта в городе прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев. На следующий день с возмущенным населением встретилось руководство города и республики, людей призвали не поддаваться на провокации.

После инцидента сообщалось, что в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу, опасаясь расправы. Позже в Якутске продолжились нападения местных жителей на мигрантов.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил об усилении мер против нелегальной миграции после инцидента с изнасилованием якутянки.