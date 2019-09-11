В Якутии вынесли приговор фигурантам громкого уголовного дела об изнасиловании

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
полиция, полицейские, митинг, протест (2019) | Фото: Накануне.RU

В Якутии вынесли приговор фигурантам громкого уголовного дела об изнасиловании

В Якутии суд вынес приговор фигурантам громкого уголовного дела об изнасиловании.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике, гражданин Киргизии, который являлся основным обвиняемым, осужден на 14 лет колонии строгого режима.

Два других фигуранта получили четыре года и шесть лет колонии общего режима.

В зависимости от роли каждого, трое фигурантов признаны виновными в похищении человека с применением насилия из корыстных побуждений, изнасиловании под угрозой убийства, торговле людьми с применением насилия, а также в разбое.

Кроме того, двое признаны виновными в незаконном лишении свободы с применением насилия.

Напомним, в марте ситуация в Якутске накалилась после того, как приезжий из Киргизии изнасиловал местную жительницу, затащив ее в машину.

Вечером 17 марта в городе прошел стихийный митинг - люди призвали власть срочно принять меры и оградить местных жителей от преступных посягательств иностранцев. На следующий день с возмущенным населением встретилось руководство города и республики, людей призвали не поддаваться на провокации.

После инцидента сообщалось, что в Якутске закрыты большинство торговых точек по продаже овощей и фруктов, а водители автобусов - выходцы из Средней Азии - не выходят на работу, опасаясь расправы. Позже в Якутске продолжились нападения местных жителей на мигрантов.

Глава Якутии Айсен Николаев заявил об усилении мер против нелегальной миграции после инцидента с изнасилованием якутянки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Якутии вынесли приговор фигурантам громкого уголовного дела об изнасиловании

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: якутия, изнасилование, мигранты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.03.2019 08:07 Мск Киргизская диаспора готовит обращение к Путину из-за Якутии
Ранее 28.03.2019 12:17 Мск В Якутии на законодательном уровне запретили брать на работу мигрантов после участившихся нападений
Ранее 28.03.2019 08:12 Мск В продавца кидались овощами: в Якутске продолжаются нападения на мигрантов
Ранее 20.03.2019 08:45 Мск В Якутске задержали устроивших погромы в овощных киосках
Ранее 20.03.2019 00:02 Мск В Якутске водители автобусов и продавцы опасаются выходить на работу
Ранее 19.03.2019 09:08 Мск "Народ не успокоился, люди услышали поддержку от главы": в Якутске прошел новый митинг против мигрантов
Ранее 18.03.2019 09:18 Мск "Силой затащил в машину, а в гаражах ее...". Появились страшные подробности изнасилования женщины якутским мигрантом
Ранее 18.03.2019 00:15 Мск В Якутске прошел стихийный митинг с требованием наказать мигранта-насильника

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети