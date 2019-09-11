Собчак будет венчаться с Богомоловым?

Пока светские сплетники гадают, ждет ли Ксения Собчак (38) второго ребенка, телеведущая заинтриговала публику еще одним возможным, но очень неожиданным шагом. С нынешним женихом, режиссером Константином Богомоловым Ксения, похоже, решила обвенчаться.

По крайней мере, на это намекает вынос на обложке нового номера журнала Tatler. "Нежно влюбленная Ксения Собчак – впервые о романе и венчании с Константином Богомоловым" – так анонсировано интервью.

Свадьбу паре в тайне сохранить не удалось – информация просочилась сначала в telegram-каналы, а потом и в СМИ. Торжество назначено на пятницу, 13 сентября.

О религиозности Ксении мало что известно. Существует миф, что ее крестным являлся Владимир Путин, а во время своей президентской предвыборной кампании Собчак на жутком холоде купалась в регионах в Крещение в проруби. При этом и Ксения, и ее жених – люди разведенные. Пикантно, что еще в начале текущего года телеведущая была счастливой супругой отца своего сына Платона – актера Максима Виторгана.