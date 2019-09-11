"Гулять так гулять!" Зеленский решил распустить ЦИК

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает с огромной скоростью принимать важные политические решения. Он подал в Раду представление на увольнение всех членов ЦИК.

В "Слуге народа" считают, что могут уволить весь состав ЦИК уже на этой неделе. Если это произойдет, а иное практически невозможно, учитывая большинство "слуг" в Раде, то нынешний состав ЦИК Украины проработает меньше всех в истории страны. Большинство нынешних членов ЦИК были назначены Петром Порошенко в прошлом году под президентские выборы, что ему, однако, не помогло. И теперь Зеленский хочет избавиться от назначенцев своего предшественника.

При этом интересно, что Зеленский в своем представлении не указал ни одной законодательной причины роспуска ЦИК, что прямо указывает на чисто политические мотивы его решения. Он обвинил ЦИК в предвзятости и необъективности.

В вою очередь, многие на Украине уже почти открыто обвиняют его в установлении диктатуры.

"Зеленский решил уволить ВСЕХ членов ЦИК! Ну что, верной дорогой идем, товарищи?" - написал депутат Рады от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Facebook.

Комитет избирателей Украины заявил, что для роспуска ЦИК "отсутствуют объективные основания", в то время как необходимы "объективные факты, свидетельствующих о серьезных нарушениях в работе ЦИК". Но их президент не предоставил.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник поддерживает решение уволить старый состав ЦИК, но предостерегает от опасности создать "ручную структуру".

"У Зеленского тотальная зачистка всего, что связано с Порошенко. Гулять так гулять! Главное при перезагрузке - не допустить того, что сделал в свое время Порошенко. ЦИК не может быть своим, он должен быть нейтральным", - написал Олейник.

Напомним, после победы на президентских выборах Зеленский обвинял ЦИК в том, что он намеренно затягивает объявление результатов.