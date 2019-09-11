КХЛ признала эффектную шайбу игрока "Автомобилиста" лучшей за первую неделю чемпионата

Континентальная хоккейная лига признала гол нападающего "Автомобилиста" Вячеслава Литовченко лучшим за первую неделю чемпионата. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Вячеслав забросил эффектную шайбу в овертайме в матче против череповецкой "Северстали", в одиночку пройдя всю защиту соперника и хладнокровно переиграв голкипера. Это позволило уральцам одержать первую домашнюю победу в сезоне.

Напомним, на старте сезона "Автомобилист" одержал четыре победы подряд. Благодаря этому клуб является одним из лидеров Восточной конференции КХЛ.