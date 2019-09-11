03 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
МиГ-31БМ (2013) | Фото:

В Перми экстренно сел загоревшийся в полете МиГ-31

На аэродроме Большое Савино в Перми экстренно приземлился МиГ-31БМ. Причиной стало возгорание на борту, сообщает ТАСС по ссылкой на свои источники в силовых структурах.
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Какого рода возгорание, не уточняется. Жертв нет. Издание добавляет, что сегодня утром военные сообщили о завершении учений по комплексному боевому применению сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Пермском крае и Челябинской области. Участвовали 20 машин. Получить комментарий краевого управления МЧС относительно посадки самолета не удалось.

Напомним, 1 декабря 2016 года на этом же аэродроме один за другим приземлились два МиГ-31. У одного отказал двигатель, у второго - тормоза.

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В Перми экстренно сел загоревшийся в полете МиГ-31

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Теги: МиГ-31, возгорание, Большое Савино



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Ранее 11.09.2019 12:08 Мск Военные опровергли информацию об экстренной посадке на аэродроме Перми загоревшегося МиГ-31

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