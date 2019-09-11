В казематах "Бутырки" времен Пугачева обнаружили арестантов

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в старинной башне московского СИЗО "Бутырка". Ранее она считалась неэксплуатируемой.

Об этом ответственный секретарь ОНК Иван Мельников сообщил "Комсомольской правде".

По его словам, четыре башни построенного в XVIII веке тюремного замка, в одной из которых сидел предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачев, давно не функционируют как тюрьма. Они используются в качестве служебных и вспомогательных помещений. С этажа на этаж ведет крутая чугунная винтовая лестница.

Однако выяснилось, что в одной из этих камер площадью примерно 4 кв. м. содержится двое арестованных - обвиняемые в разбое.

Члены ОНК направили руководству "Бутырки" предложение закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Отметим, в СИЗО "Бутырка" содержались футболисты-хулиганы Александр Кокорин и Павел Мамаев. Сообщалось, что они жили в двухместных камерах.

В прошлом году стало известно, что московский следственный изолятор "Бутырка", который является самой крупной тюрьмой города и одной из старейших и наиболее известных тюрем России, прекратит свое существование.

Также планируется закрыть СИЗО №3 "Красная Пресня". Как сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, решение о закрытии двух московских изоляторов уже принято. Под вопросом пока остается судьба "Матросской тишины".

По его словам, за счет бюджета города планируется построить новое современное СИЗО на 5 тыс. мест на территории 80 гектар. Таким образом, вместо двух тюрем появится одна. Как предполагается, ее построят либо по направлению Калужского шоссе в районе Новой Москвы, либо Дмитровского.